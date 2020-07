Autriche : Jodel Dossou Et Hartberg, proches de l’Europa League !

Pendant que certains clubs font partie des équipes à reléguer, d’autres sont à la chasse de la participation pour l’Europa League la saison prochaine en Autriche. Parmi eux, y trouves le club du TGV béninois, Hartberg. Jodel Dossou et les siens n’auront qu’à gagner un seul match et le cap sera mis sur l’Europa League l’exercice prochain.

Jodel Dossou et Hartberg vont disputer les barrages en Autriche pour accéder au tour préliminaire de l’Europa League la saison prochaine. Tout récemment, ils ont été vainqueurs contre Sturm Graz sur un score de 4-1, pour le compte de la dernière journée des play off. Ceci leur a permis de compter au bilan 27 points pour occuper la 5e place au classement.

De plus, cette position leur permettra aussi d’affronter en matches aller – retour le vainqueur du match entre Aaltach et l’Austria Vienne , le 11 et le 15 juillet prochain en finale des barrages. En cas de victoire, l’international Béninois et les siens seront européens la saison prochaine.

Rappelons que Jodel Dossou (28 ans) compte déjà pour cette saison 2019-2020, 29 matches, 6 buts , 4 passes décisives avec son club.