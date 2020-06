Aux côtés de Biden, Obama veut croire au «grand sursaut» contre Trump

Barack Obama a déclaré mardi 23 juin qu’un «grand sursaut» traversant les États-Unis pourrait permettre de battre Donald Trump en novembre, lors d’une levée de fonds en ligne qui a permis à son ancien vice-président et candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, de récolter 11 millions de dollars.

Après s’être longtemps fait discret, Barack Obama s’est exprimé à plusieurs reprises depuis la mort de George Floyd, le 25 mai, qui a provoqué un mouvement historique de protestation contre les violences policières et le racisme aux États-Unis.

Il «n’y a personne en qui j’ai plus confiance pour panser les blessures de ce pays et repartir sur les rails que mon grand ami Joe Biden», a déclaré le 44e président des États-Unis. La Maison-Blanche, sous Donald Trump, ainsi que les républicains et les médias conservateurs, ont frappé «aux fondations mêmes de ce que nous sommes», a accusé Barack Obama.

Sous la présidence Trump, «des gens comme Poutine et Kim Jong-un ou le président chinois Xi se disent : ‘Nous ne sommes évidemment soumis à aucune pression, nous n’avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour les dissidents que nous avons emprisonnés ou les groupes ethniques que nous discriminons (…) parce que personne ne nous en tiendra pour responsables’.»

Mais «ce qui me rend optimiste, c’est le fait qu’il y ait un grand sursaut à travers le pays, particulièrement chez les plus jeunes, qui disent non seulement qu’ils en ont assez de l’approche chaotique, désorganisée, mesquine du gouvernement» Trump,

«mais qui ont plus qu’envie de s’attaquer aux défis qui pèsent sur ce pays depuis des siècles», a-t-il ajouté.

«Notre pays est meilleur, plus généreux et intelligent que ce que Donald Trump peut comprendre» , a déclaré pour sa part Joe Biden, 77 ans, qui l’affrontera dans les urnes le 3 novembre.

Biden prend les devant dans les sondages

Malgré une campagne brusquement paralysée en mars par la pandémie puis les mesures pour éviter la propagation du Covid-19 qu’il respecte à la lettre et l’empêchent d’organiser de grands événements sur le terrain, l’ancien vice-président a pris le large ces dernières semaines dans les sondages devant Donald Trump.

Mais il reste plus de quatre mois d’une campagne qui s’annonce acharnée. Vainqueur de la primaire démocrate le 9 avril, Joe Biden est parti avec un lourd retard sur Donald Trump, qui fait campagne pour sa réélection, et lève des fonds, depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017.

En mai, Joe Biden ainsi que le Parti démocrate et des fonds de soutien ont récolté près de 81 millions de dollars, soit plus que les 74 millions de dollars affichés par Donald Trump et le Parti républicain. Mais le candidat républicain pouvait compter sur 265 millions de dollars de liquidités, contre 118 million de dollars pour le démocrate.

L’équipe du milliardaire républicain a annoncé mardi qu’il avait récolté plus de 10 millions de dollars le week-end dernier autour de son meeting controversé organisé dans l’Oklahoma.