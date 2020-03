Aya Nakamura a encore frappé : la chanteuse a dévoilé un superbe selfie sur Instagram

Aya Nakamura continue d’en mettre plein la vue à ses fans. La jolie brune a partagé un nouveau selfie sur Instagram. Et la bombe a encore fait l’unanimité !

Les internautes ne sont pas restés insensibles au charme d’Aya Nakamura. En effet, ces derniers ont adoré le selfie de la star. Ils ont alors été nombreux à commenter le cliché ! Comme quoi, la bombe n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour faire plaisir à sa communauté !

Depuis la sortie de son album, Aya Nakamura bat tous les records ! L’artiste a déjà vendu plus de 400 000 albums en France. La chanteuse a aussi enchaîné les concerts à guichets fermés. Incroyable ! Entre la musique et les réseaux sociaux, la it-girl cartonne !

La carrière d’Aya est donc au beau fixe ! Et cette dernière prépare encore de nombreuses surprises pour les mois à venir. On a hâte de découvrir la suite de ses projets. Et vous ?