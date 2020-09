Aya Nakamura et Wejdene bientôt en duo : elle affichent une flagrante complicité

Wejdene vient de s’afficher aux côtés d’Aya Nakamura. Très complices, les deux artistes avaient l’air ravies de ce tête-à-tête et font rêvé les fans d’une grande collaboration.

Quelques jours avant la sortie très attendue de son album 16, l’interprète du tube Anissa vient de poser aux côtés d’Aya Nakamura. Ce n’est pas un secret. Wejdene éprouve une grande admiration pour Aya Nakamura.

Âgée de 16 ans, Wejdene n’a jamais caché son admiration pour Aya Nakamura. Lors d’un entretien accordé à la radio NRJ, au mois de juin dernier, l’interprète de Coco s’est montrée très flattée de voir son tube Anissa comparé à Djadja :

«Ça me fait plaisir. On a comparé le hit Anissa à Djadja parce qu’il reste dans la tête. Ça me fait plaisir», avait-elle lancé avec enthousiasme. Phénomène musical de cette année 2020, Wejdene n’en finit plus de faire parler d’elle.

Dans les bacs le vendredi 25 septembre 2020, l’album 16 est l’événement musical de cette semaine. Composé de 12 titres, cet opus aux accents pop a été signé avec le label Caroline, filiale du groupe Universal.

Plutôt originale, la pochette du disque a fait le buzz sur les réseaux sociaux. La jeune femme y apparaît vêtue d’un tailleur rose posant dans le bureau présidentiel. À côté d’elle, un gâteau d’anniversaire surmonté d’une bougie 16, un globe terrestre, une statue de Marianne, des drapeaux français et européens, ainsi qu’un livre scolaire de français.

Au fil des 12 chansons de ce disque, Wejdene se livre sur sa vie d’adolescente et évoque tour à tour les galères financières de sa maman, sa rencontre avec Feuneu, son manager, ainsi que sa passion dévorante pour la musique.

Par ailleurs, elle vient de s’afficher aux côtés d’Aya Nakamura. En effet, le mardi 22 septembre 2020, Wejdene a publié des vidéos, ainsi qu’un cliché de sa rencontre avec Aya Nakamura. Très complices, les deux artistes avaient l’air ravies de ce tête-à-tête.

Et en légende de sa publication, la jeune femme a écrit ce message pour le moins énigmatique : «De quoi vous faire baver». Des propos qui ont rendu fous de joie certains internautes, persuadés que les deux chanteuses préparent un duo.

Si c’était le cas, le titre ferait affoler les compteurs des plateformes de téléchargement. En tout cas depuis, l’image mise en ligne, ses fans s’emballent et rêvent d’une collaboration.