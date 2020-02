Aya Nakamura : on en sait plus sur la musique préférée de sa fille Aïcha (vidéo)

Mercredi dernier, Camille Combal a accueilli Aya Nakamura dans «Carpool Karaoke» ! L’émission hyper dynamique dans laquelle le journaliste pose des questions à des stars !

Ainsi, Aya Nakamura a accepté de répondre aux questions de Camille Combal ! La chanteuse de 24 ans et l’animateur étaient dans la voiture de ce dernier. Durant une dizaine de minutes, on les voit chanter ensemble et elle lui répond sans hésitation ! Elle semble très naturelle et à l’aise avec Camille ! Il faut dire que Camille a la réputation de mettre ses invités dans un bon mood.

En effet, Aya Nakamura a la réputation d’être tendue en interview. On peut dire que Camille Combal a su la mettre à l’aise. Ils ont commencé par chanter «Djadja» ensemble. La jeune chanteuse se lâche ! Il lui demande ensuite son quotidien. Elle parle de sa fille qui la réveille à 7 heures tous les matins. Camille et Aya ont échangé fous rires, confidences, chants et blagues ensemble !

La fille d’Aya Nakamura fan de Pookie!

Aïcha, la fille d’Aya Nakamura a 4 ans. Elle connaîtrait le répertoire de sa maman par cœur. Mais la petite fille a sa préférence. En effet, elle adore le morceau «Pookie» ! Camille Combal valide le choix de la fille d’Aya. Après avoir chanté avec un groupe de jeune fille, Camille a profité d’un moment détente pour poser une question.

Il a donc demandé à la jeune chanteuse la question qui la rend folle ! C’est bien connu, chaque star a une question qui l’énerve !

Aya Nakamura répond alors qu’elle en a marre d’entendre souvent la même chose !

En effet, elle explique à l’animateur «On ne me pose pas vraiment la question. Mais il y a toujours des sous-entendu : «Pourquoi tu parles pas français et tes musiques marchent autant ?» explique la jeune femme. En effet, dans les morceaux d’Aya, on retrouve souvent plusieurs langues mixées. Aya est très appréciée des français !