Bad boys for life : N°1 au Boxe-office Américain

Le film Bad boys for life bat déjà des records au Etats-Unis. Prévu pour sortir dans les salles obscures françaises ce 22 janvier 2020, le film qui met en scène le duo de flics, Will Smith et Martin Lawrence est en tête au au Boxe-office Américain.

Ce week-end, Bad Boys for Life, le 3ème volet de la franchise Bad Boys, s’est imposé au box-office américain. Le film qui met une nouvelle fois en vedette le duo formé par Will Smith et Martin Lawrence dans la peau de 2 détectives de choc de Miami, a rapporté 68,1 millions de dollars aux Etats-Unis, sur ses 4 premiers jours d’exploitation (dont 59,2 million sur les 3 premiers jours).

Il s’agit de la 2ème meilleure ouverture au box-office jamais enregistré au mois de janvier derrière American Sniper (2015). Un film réalisé par Clint Eastwood, qui avait engrangé 107 millions de dollars.

Alors que la sortie de Bad Boys 3 en France est prévue pour le 22 janvier, il a d’ores et déjà remporté 106 millions de dollars à l’international (dans 39 pays). On peut dire que le budget de 90 millions de dollars est largement rentabilisé.

17 ans après Bad Boys 2, le nouveau volet réalisé par les belges Bilall Fallah et Adil El Arbi, a dépassé les attentes de l’industrie qui prédisait des recettes à hauteur de 50 millions de dollars.

Le film est également apprécié au niveau des critiques, il a récolté 76% de critiques positives sur le site spécialisé Rotten Tomatoes. Selon The Hollywood Reporter, un 4ème film serait officiellement en préparation, il serait écrit par Chris Bremner.

Le 1er épisode des Bad Boys, en 1995, avait rapporté 141 millions de dollars à travers le monde, quand le 2ème volet, avait amassé 273 millions de dollars en 2003.

Dolittle et 1917 loin derrière

Au box-office du week-end, Bad Boys for Life était suivi par Dolittle qui a amassé 30 millions de dollars, avec un casting 5 étoiles.

Robert Downey Jr incarne le Dr Dolittle et il est entouré des voix de Selena Gomez, Tom Holland, Rami Malek, John Cena… Une déception pour ce film familial avec un budget estimé à 180 millions de dollars, selon Variety.

Le long-métrage 1917 de Sam Mendes complète le Top 3 de ce week-end, avec 27 millions de dollars . Nominé à 10 reprises aux Oscars (y compris dans les catégories des Meilleur film, Meilleur scénario original et Meilleur réalisateur), le film a rapporté 143 millions de dollars dans le monde.

Jumanji : The Next Level avec Dwayne Johnson et Kevin Hart, a récolté près de 10 millions de dollars pour un total de 711 millions de dollars au box-office mondial. Pour terminer, Star Wars IX : The Rise of Skywalker continue sur sa lancée avec plus de 8 millions de dollars amassé ce week-end.