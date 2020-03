«Banque de l’année 2019 en Afrique» : le groupe UBA désigné grâce au Bénin et cinq autres de ses filiales

C’est la revue britannique «The Banker» (Financial Times) qui a désigné le Groupe UBA United Bank for Africa (UBA) pour le prix «Banque africaine de l’année 2019». Six de ses filiales, dont le Bénin, le Tchad, la Côte d`Ivoire, le Gabon, la République du Congo et la Sierra Leone, sont concernées par cette distinction.

Ce prix qui intervient après celui de 2012 vient une fois encore confirmer et célébrer les efforts du Groupe UBA à travers ses filiales les plus performantes de l’année, parmi laquelle figure le BENIN.

Ce prix vient s’ajouter à d’autres déjà engrangés par UBA BENIN dont les plus récents sont : «Meilleure utilisatrice des télé procédures fiscales par la direction générale des Impôts du Bénin en 2019 ; Meilleur Partenaire de Money Gram en termes de revenus en 2016 et 2017).

Les «Banker Awards» (prix du banquier) comptent parmi les prix les plus convoités et les plus en vue du secteur bancaire. A l’occasion, le Groupe UBA a également remporté le très convoité «Regional Award» (prix de la Banque de l’année en Afrique). C’est la première fois qu’une seule banque emporte autant de récompenses, dont la récompense régionale.

Victor Osadolor, Directeur de UBA Afrique, a reçu la récompense au nom du groupe. Le jury de «The Banker» a estimé que la banque a fait plus de progrès au cours des 12 mois, non seulement en termes de solidité financière, mais aussi dans le large éventail d’initiatives que la banque a entreprises au cours de cette période.

La revue «The Banker» sélectionne en effet, une banque gagnante pour chacun des 120 pays juges. Plus de 1 000 demandes sont recueillies et les juges choisissent les banques gagnantes en fonction de celles qui, selon eux, ont le plus réalisé des progrès au cours des 12 derniers mois.

A propos du Groupe UBA

UBA est l’une des plus grandes banques africaines présente dans 20 pays africains. Elle dispose également d’une présence dans les trois centres financiers mondiaux : Londres, New York et Paris.

La Banque, qui a reçu le prix Euromoney de la meilleure banque numérique en Afrique en 2018, fournit des services à plus de 17 millions de clients dans le monde, via des canaux de service les plus diversifiés de l’Afrique Subsaharienne, avec plus de 1 000 agences et points d’interactivité

mobiles.

A propos de UBA BENIN

UBA Bénin est la filiale Béninoise de UBA Plc. Elle dispose de 16 agences et joue un rôle crucial dans le secteur bancaire Béninois. UBA Bénin propose une gamme complète de produits bancaires destinés aux grandes entreprises locales, aux particuliers et aux sociétés multinationales. Elle apporte sur le marché des produits électroniques inédits et facilitent ainsi les transactions financières.