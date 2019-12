Barack Obama : sa femme dévoile un des plus durs moments de son mandat

La vie n’a pas toujours été rose pour le Barack Obama quand il était à la maison blanche. Et c’est logique. Quand on dirige un si grand pays, on adosse toute la responsabilité. Au cours de leur mandat, une situation tragique a particulièrement marqué le couple Obama. C’est ce que révèle Michelle Obama.

L’ex-première dame des États-Unis, est revenue sur un des plus durs moments du mandat de son mari Barack. Dans son livre mémoire best-seller «Memories», Michelle Obama a expliqué que ce fut la fusillade qui avait éclaté dans l’école élémentaire Sandy Hook, à Newtown dans le Connecticut le 14 décembre 2012.

L’ancienne première dame se souvient que l’auteur de la fusillade Adam Lanza, avait réussi à pénétrer l’enceinte de l’établissement muni d’une arme à feu. Il avait alors abattu 27 personnes, dont 20 enfants âgés de six à sept ans et sa propre mère, quelques instants auparavant.

Un événement qui avait bouleversé l’Amérique toute entière, devenant par la même occasion la troisième plus grosse tuerie en milieu scolaire de l’histoire de ce pays.

Compte tenu de la gravité de la fusillade, le président était tenu de se rendre au chevet des victimes et des familles touchées. A une telle occasion, Barack Obama était souvent accompagné de son épouse, Michelle. Mais au lendemain de cette tuerie de masse, la Première Dame des États-Unis s’était faite remarquer pour son absence. Dans ses mémoires, Michelle a tenté d’apporter des explications à cette absence.

Elle a expliqué qu’elle avait été tellement choquée par ce drame au point où elle n’a pas eu la force ni le courage d’accompagner son mari. Au contraire, elle avoue qu’elle était restée chez elle et n’avait pas cessé un seul instant de prendre ses enfants dans ses bras. Un geste décrit comme un mélange d’amour et de peur qui l’animaient suite au drame qui avait eu lieu.

Michelle Obama a ajouté dans les lignes suivantes qu’à l’époque, elle n’avait absolument aucune idée de la façon dont elle pouvait réconforter une personne venant de perdre son enfant de six ans. Elle estimait que son réconfort était bien trop petit et insignifiant face à une telle tragédie.