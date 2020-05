Barcelone : Dembélé pourrait débloquer certains dossiers !

A cause du coronavirus, le FC Barcelone se creuse actuellement les méninges pour pouvoir réaliser son mercato estival. Mais une grande partie du recrutement pourrait bien être sur les épaules d’Ousmane Dembélé.

Pour le mercato estival, la clé du mercato estival pourrait bien se nommer Ousmane Dembélé. Alors que le Français a multiplié les blessures et les déceptions, il pourrait bien ne pas être retenu cet été. Et sur le marché, le Français semble garder une belle cote.

Ce lundi, Mundo Deportivo explique que la Juventus aurait notamment pris des renseignements pour Dembélé dans le but de l’inclure possiblement dans l’opération Miralem Pjanic. Et si le champion du monde débloquait un plus gros dossier ?

En effet, ces dernières heures, la presse espagnole a relancé l’intérêt du PSG pour l’ancien joueur de Dortmund. Un intérêt de Leonardo que le Barça verrait d’un bon oeil puisque les Catalans pourraient alors remettre le dossier Neymar sur la table. Assistera-t-on donc à un échange entre le Français et le Brésilien.