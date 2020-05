Barcelone : dossier Pjanic, aucun accord de principe entre le Barça et la Juventus ?

Alors que la presse espagnole annonçait ces dernières heures que le Barça et la Juventus auraient trouvé un accord de principe pour un échange entre Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et Nelson Semedo, le club italien aurait démenti.

D’après les indiscrétions du Corriere dello Sport , divulguées dans ses colonnes ce lundi matin, la Juventus aurait nié avoir trouvé un tel accord avec le FC Barcelone.

A en croire le média transalpin, le Barça serait bel et bien séduit par Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio, mais la seule contrepartie possible pour l’international bosnien serait Arthur Melo.

Eric Abidal, le secrétaire technique catalan, sait désormais ce qu’il lui reste à faire pour attirer Miralem Pjanic vers le Camp Nou.