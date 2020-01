Barcelone – Ernesto Valverde : «Je prends ma part» de responsabilité

Le technicien catalan a reconnu sa part d’implication dans l’élimination du Barça par l’Atlético (2-3) ce mercredi soir en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne.

Pas de fève dans sa part

Ernesto Valverde (entraîneur du FC Barcelone, éliminé 2-3 par l'Atlético en demi-finales de la Supercoupe d'Espagne ) :

«Ç’a été un match que l’on a dominé, on a un peu bataillé dans les premières minutes, mais ensuite on a parfaitement dominé. On est revenus immédiatement après le premier but, j’avais l’impression qu’on avait le match en mains… mais l’Atlético a retourné la situation.

(Sur le dernier quart d’heure) L’égalisation à 2-2 est arrivée après une situation où on n’a pas su arrêter le jeu. Ils ont placé des joueurs très rapides devant, avec seulement deux joueurs au milieu du terrain. On a essayé de mettre le ballon devant, mais leur organisation à la fin nous a surpris, ils nous ont débordés… Nous, les entraîneurs, savons qu’il y a toujours de l’instabilité après une défaite. On a perdu, ça va beaucoup faire parler, mais on va travailler, et je prends ma part.»