Barcelone : «Il y a toujours la possibilité qu’un joueur comme Luis Suarez vienne»

Les organisateurs du Grand Prix de Hongrie ont déclaré que la course devrait se dérouler sans spectateurs cette année en raison de la crise du coronavirus.

Le gouvernement du pays avait annoncé plus tôt une interdiction de tout rassemblement de plus de 500 personnes jusqu’au 15 août.

Les organisateurs ont déclaré qu’ils avaient «mis en œuvre tous les moyens possibles» pour organiser l’événement avec des fans, mais que cela n’était «plus possible», ajoutant «qu’il est désormais évident que toute course de F1 en Hongrie ne peut désormais se dérouler qu’à huis clos».

«De plus, cela permettra également à un public mondial de millions de personnes de regarder la course se dérouler en Hongrie via la vaste couverture de diffusion internationale de la F1. À ce titre, nous poursuivons notre collaboration avec la F1 pour essayer de trouver un moyen de rendre cela possible», a conclu le communiqué.