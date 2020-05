Barcelone : «Je suis au meilleur moment de ma carrière, à mon âge de raison», Ivan Rakitic

Constamment annoncé sur le départ lors deux dernières sessions des transferts, Ivan Rakitic ne semble pas avoir pris de décision pour la suite de sa carrière qui s’écrit pour le moment toujours du côté du FC Barcelone.

«Si ma situation a changé ? Non. Je suis au meilleur moment de ma carrière, à mon âge de raison, c’est une motivation spéciale pour moi et je suis convaincu que je peux le faire et réussir. Des regrets à cause des fluctuations du marché ? La maturité sportive que j’ai pu acquérir me permet de tout mieux comprendre. Je ne regrette rien. J’essaie toujours de faire de mon mieux pour mon équipe, pour les miens et pour moi. Mon idée de l’avenir ? Apprécier mon football, de reprendre le plus tôt possible. Quand ça, ce sera fait et que nous finirons, il sera temps d’analyser l’ensemble de la situation». a assuré Ivan Rakitic à Marca.