Barcelone : «Koeman reviendra au Barça», Carles Rexach évoque la succession de Setién

Alors que l’Olympique de Marseille est contraint de vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier, 60M€ sont attendus cet été en ventes de joueurs. Mais avec la crise du Covid-19, cela s’annonce très compliqué. Cet été, la donne est claire pour l’Olympique de Marseille : il faudra vendre.

«Il ne faut pas rêver. Les prix auxquels on a assisté ces trois dernières années, c’est terminé. Aujourd’hui, la plupart des clubs de Liga ne dépasseront pas les 10 ou 12M€ sur un joueur, et même le Real et le Barça vont revoir sérieusement leurs tarifs. Pareil en Italie, où une institution comme la Roma est pratiquement en dépôt de bilan. En Angleterre, ce sera certainement un peu moins spectaculaire, car la plupart des clubs ont encore de l’argent, mais ils seront beaucoup moins généreux eux aussi. Si vos joueurs n’intéressent pas City, MU ou Liverpool, ce sera compliqué de faire de belles affaires», explique-t-il au Phocéen. Par conséquent, alors que l’ OM espérait jusqu’à 40M€ pour Morgan Sanson, Jacques-Henri Eyraud va probablement devoir revoir ses exigences à la baisse. Une mauvais nouvelle compte tenu du fait que le club a toujours besoin de récupérer de grosses sommes.