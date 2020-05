Barcelone : Lacazette pour succéder à Lautaro Martinez à l’Inter ?

Le PSG et la Juventus seraient en concurrence pour Houssem Aouar. Juninho, directeur sportif de l’OL, a lâché ses vérités sur l’avenir de son milieu de terrain français.

Lors d’un entretien accordé à Tutto Juve, Juninho, directeur sportif de l’OL, s’est prononcé sur l’avenir de Houssem Aouar et a lâché quelques mots sur l’intérêt de la Juventus.

«Houssem (Aouar) est incontestablement le joueur le plus désiré de notre équipe, mais il a encore un contrat avec nous et est un élément essentiel de l’OL. Il est jeune et a déjà atteint un très haut niveau. Je pense qu’il est normal de voir un club comme la Juventus, qui fait partie des plus grands clubs mondiaux et qui cherche toujours le meilleur pour son équipe, s’intéresser à lui», a-t-il déclaré.