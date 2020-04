Barcelone : le Borussia Dortmund tape à la porte pour Fati

Alors que le flou règne toujours sur la date du début de la saison de Formule 1, Esteban Ocon s’est penché sur l’importance de terminer les Grands Prix lors de cet exercice 2020.

«C’est sûr qu’on n’aura pas droit à un joker cette année. Ce sera encore plus important de finir les Grands Prix et de marquer des points chaque fois que ce sera possible. La préparation des courses et une certaine prudence, notamment au départ et dans le premier tour, seront à privilégier. Un championnat plus court n’est pas forcément moins significatif. Plus il y aura de Grands Prix mieux ce sera, mais la validité sportive de la compétition ne sera pas moindre pour autant. On aura toujours l’occasion de prouver notre valeur et de déterminer une hiérarchie», a concédé Esteban Ocon, toujours dans l’attente de faire ses débuts avec Renault, rapporté par F1i.