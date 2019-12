Barcelone – Malaise : Antoine Griezmann a trouvé sa place !

Que les premiers mois d’Antoine Griezmann auront été compliqués au FC Barcelone. Toutefois, cela va beaucoup mieux désormais pour le mieux, dont l’adaptation s’est accélérée dernièrement.

Ce mardi, Sport se penche sur la situation d’ Antoine Griezmann et visiblement, l’intégration serait enfin réussie pour le nouveau joueur du FC Barcelone. Comme l’explique le média ibérique, l’ancien de l’Atlético de Madrid aurait gagné le respect de ses nouveaux coéquipiers grâce à son attitude irréprochable de sa volonté à apporter au groupe.

De plus, il a pu compter sur le soutien des Français du Barça (Umtiti, Lenglet, Dembélé et Todibo), mais pas seulement. Luis Suarez aurait été l’un de ses premiers soutiens, même titre que Marc-André ter Stegen et Ivan Rakitic. De plus, cela irait mieux avec Lionel Messi …