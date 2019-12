Barcelone : «Messi est le meilleur joueur du monde», Antoine Griezmann

A l’issue de la victoire du FC Barcelone face à Alavés (4-1), Antoine Griezmann n’a pas tari d’éloges pour Lionel Messi, auteur de son cinquantième but en 2019.

Alors que la presse espagnole faisait état en début de saison de tensions entre lui et Lionel Messi, Antoine Griezmann n’a pas tari d‘éloges pour son partenaire :

«Messi est le meilleur joueur du monde. Nous avons une grande et surement la meilleure équipe. Et quand l’équipe a besoin d’un coup de pouce, Messi apparaît» a déclaré l’attaquant français dans des propos rapportés par Marca.

Le FC Barcelone continue sur sa lancée. Le club catalan a surclassé l’équipe d’Alavés ce samedi (4-1) et a enchaîné un dixième match sans défaite. Alors que le Barça avait ouvert la marque grâce à Antoine Griezmann et qu’Arturo Vidal avait aggravé le score, Alavés est resté au contact en inscrivant un but en début de seconde mi-temps.