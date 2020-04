Barcelone : Rakitic est prêt à risquer sa santé pour reprendre le football en Espagne

Ivan Rakitic a déclaré qu’il prendrait volontiers le risque d’attraper un coronavirus s’il garantissait la reprise du football espagnol.

Le milieu de terrain de Barcelone a déclaré qu’il était du devoir du football envers la société de «donner un sentiment d’unité dont nous avons tant besoin», la Liga étant suspendue depuis la mi-mars.

Le footballeur professionnel croate a déclaré au journal espagnol Marca que les incitations au retour étaient centrées sur des facteurs économiques, alors que l’accent devrait être mis sur la manière dont le football peut améliorer le moral du public.

«Je veux jouer. Il est évident que nous devons essayer de rentrer avec les meilleures garanties sanitaires mais il faut aussi savoir qu’elles ne seront jamais à 100 pour cent. Mais ce même risque sera supporté par tous les travailleurs à leur retour au travail. Les employés des supermarchés changent également dans les vestiaires et ont la même possibilité ou plus de l’obtenir comme nous. Ils prennent ce risque et je veux le prendre aussi. Je pense que nous avons cette dette et je suis sûr que si nous demandions aux fans qu’ils aimeraient qu’il y ait du football», a déclaré Rakitic dans le journal.