Barcelone : une clause pour se séparer de Quique Setien en fin de saison ?

De nouveau invité à apporter des précisions concernant le contrat de Quique Setien, Josep Maria Bartomeu assure que son nouvel entraîneur ne dispose d’aucune clause pour un départ en fin de saison.

«Une clause pour se séparer de Quique Setien en fin de saison ? Non, il a un contrat pour deux ans et demi et il peut partir en 2021. J’ai déjà expliqué qu’il y a des élections en 2021 et à ce moment-là, si le nouveau président veut changer d’entraîneur, il pourra le faire. Mais Quique Setien a signé pour deux saisons et demie», lance le président du FC Barcelone dans une interview accordée à Sport.

Alors que de grands noms ont été annoncés dans le viseur du FC Barcelone, c’est finalement Quique Setien a succédé à Ernesto Valverde. Un choix qui a rapidement fait surgir l’hypothèse d’un intérim jusqu’à la fin de la saison en attendant que Xavi, Mauricio Pochettino ou Ronald Koeman se décide.