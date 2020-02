Basket : «Ce sera un entrepreneur de très grand renom», Jean-Michel Aulas sur Tony Parker

Alors que Tony Parker est actuellement président de l’ASVEL, Jean-Michel Aulas ne dit pas non pour le voir le remplacer à la tête de l’OL.

Alors que Tony Parker est déjà membre du conseil d’administration de l’OL, Jean-Michel Aulas a expliqué qu’il était une option pour le remplacer chez les Gones.

«Être remplacé par Tony Parker ? Tony coche à peu près toutes les cases. Évidemment, pour qu’il me succède, il y a deux paramètres. L’actionnariat, dont je suis le premier garant et qui représente un capital très important. Sur le côté président-manager, Tony a le profil. Il est plus jeune, avec une image internationale, c’est un mec bien.

Celui qui rachètera l’OL quand je devrai partir, soit parce que j’aurais gagné la Coupe d’Europe ou le championnat à nouveau, il faudra qu’il soit accompagné par un actionnaire qui l’adoubera. C’est prématuré de dire ce qu’on peut imaginer. Je m’entends très bien avec Tony et ce sera un entrepreneur de très grand renom. Est-ce qu’il sera président d’une franchise NBA, un jour à la tête d’un club de foot ? Il faut lui poser la question. En toute honnêteté, rien est défini», a lâché Jean-Michel Aulas dans un entretien accordé au Figaro.