Basket – NBA : «Ça fait partie du jeu. C’est juste une action», les vérités de Rudy Gobert

A l’occasion du match opposant le Jazz d’Utah aux Blazers de Portland, Rudy Gobert a commis un goaltending, un contre non autorisé, qui n’a pas été sifflé par les arbitres. A l’issue de la rencontre, le Français est revenu sur ce fait de jeu.

Interrogé sur ce fait de jeu, Rudy Gobert a tenu à calmer le jeu. «J’ai juste essayé de jouer le ballon. Evidemment, après avoir regardé le replay, on peut voir que c’est un goaltending. Moi j’ai juste essayé de le jouer et des goaltendings arrivent souvent. Ça fait partie du jeu. C’est juste une action. C’est ce dont les gens vont parler. Ils ne vont pas dire qu’on a remonté 12 ou 14 points de retard à la mi-temps, qu’on a été bons collectivement et qu’on s’est battu pour revenir. C’était la dernière action donc les gens vont se souvenir de ça. Les erreurs, ça arrive. Les arbitres sont des êtres humains et j’ai le sentiment que ça fait partie du jeu», a déclaré Rudy Gobert dans des propos rapportés par Basket Session.