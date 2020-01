Basket – NBA : «Draymond ne parle plus autant maintenant qu’il est en triple-simple de moyenne»

Privé de Stephen Curry et Klay Thompson, Draymond Green est en difficulté cette saison. Une situation qui amuse beaucoup Charles Barkley.

Adepte du trash-talking, Draymond Green parle donc beaucoup moins cette saison et présente des statistiques bien éloignées de ses standards habituels : 8,4 points, 6,3 rebonds et 5,6 passes de moyenne. Et cela fait beaucoup rire Charles Barkley qui a lancé une énorme punchline en plein direct sur TNT pendant le match perdu par les Warriors face aux Nuggets.

«Est-ce que Draymond Green est sur le terrain ce soir ? Hey Shaq, Draymond ne parle plus autant maintenant qu’il est en triple-simple de moyenne !», lâche-t-il dans des propos rapportés par Basketsession.