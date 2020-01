Basket – NBA : «Il faut être patient pour revenir à 100%», Stephen Curry

Blessé à la main, Stephen Curry est absent des terrains depuis de longs mois déjà. Et comme le meneur des Warriors l’a assuré, sa rééducation suit son cours.

Après seulement 4 matchs cette saison, le meneur de jeu s’est blessé à la main, l’obligeant à rester loin des parquets pendant de longs mois. En Californie, on attend donc avec impatience le retour de Curry, qui continue de se soigner pour revenir le plus rapidement possible.

Rapporté par BasketSession, Stephen Curry a donné des nouvelles de son état de santé. Le meneur des Warriors a ainsi assuré : «La rééducation se passe bien. Chaque jour est difficile. Chaque jour est monotone avec les petits exercices qu’il y à faire pour regagner en force. Ça prend du temps et il faut être patient pour revenir à 100%».

On attend donc de revoir Curry en NBA. Et selon le journaliste Marcus Thompson, la date du 1er mars aurait été cochée.