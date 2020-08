Basket – NBA : «Je ne fais pas que shooter et marquer», Paul George

Pointé du doigt lors de la défaite survenue plus tôt dans la semaine, notamment en raison de son manque de précision aux tirs (4/17, 23.5%), l’ailier ne s’est pas amélioré malgré la victoire de son équipe, au contraire.

Interrogé par ESPN à la suite de la victoire des Clippers, Paul George a tenu à rappeler qu’il était utile à l’équipe.

Face aux critiques, il a ainsi lâché : «Je ne suis pas James Harden. Je ne fais pas que shooter et marquer. Je suis fier de pouvoir me montrer utile des deux côtés du terrain. Mais il y aura des soirs comme ça où je n’arrive pas à rentrer un tir. Et je ne peux laisser ça affecter mon jeu. Et je pense que les gens se soucient trop de ce que les autres pensent. Je suis Paul George, je suis comme je suis et je n’ai envie d’être personne d’autre.»