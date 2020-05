Basket – NBA : LeBron James fait une énorme annonce pour la suite de la saison !

Alors que la NBA est également à l’arrêt à cause du coronavirus, LeBron James a bien l’intention d’aller au bout de la saison.

En effet, sur Twitter, la star des Lakers a été très claire concernant ses intentions, mais aussi celles de tout le monde pour la suite de la saison.

«Ce n’est pas vrai du tout. Je ne connais personne qui dit ce genre de chose. Dès que ce sera sans risque, on aimerait finir notre saison. Je suis prêt et notre équipe est prête. Personne ne devrait rien annuler», a ainsi lâché LeBron James, déterminé à aller jusqu’au bout de la saison, d’autant plus que les Lakers ont une grosse carte à jouer pour le titre de champion.

Le coronavirus a totalement chamboulé le monde du sport, qui est actuellement à l’arrêt. La NBA a elle suspendu ses activités depuis le contrôle positif de Rudy Gobert. Depuis, les joueurs sont confinés chez eux, dans l’attente d’une reprise de la saison.