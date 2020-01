Basket – NBA : «Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens», Allen Iverson

De la même génération que Kobe Bryant, Allen Iverson admet être dévasté par la mort de la légende des Lakers.

La disparition de la légende des

Lakers est forcément un moment difficile pour les joueurs de NBA, comme les anciennes stars de la ligue, à l’instar de Michael Jordan ou Magic Johnson. Via des déclarations rapportées par Parlons Basket, Allen Iverson, ex-meneur de Philadelphie, tient à rendre hommage à Bryant.

«Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens. Les seuls mots qui me reviennent en tête sont “dévasté” et “le cœur brisé”. Je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment, quoique j’ai tenté de faire depuis que j’ai appris la nouvelle. Les gens se souviendront toujours qu’on s’est affrontés dans la ligue, mais c’est tellement plus profond pour moi. Est-ce qu’on a été draftés dans la meilleure classe de Draft de l’histoire ? Ce sera sujet à débat pendant de longues années encore. En revanche, sa générosité et son amour du jeu sont des choses que j’ai pu voir de mes yeux vrais, chaque fois que nous entrions en scène pour se jouer l’un l’autre», déclare Allen Iverson.