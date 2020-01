Basket – NBA : «Notre relation est fun», Kawhi Leonard sur sa relation avec Paul George

A l’intersaison, les Clippers ont frappé en accueillant Kawhi Leonard et Paul George. Les deux joueurs qui sont toujours en train d’apprendre à se connaître.

Pour le moment, tout se passe pour le mieux entre Kawhi Leonard et Paul George. Une relation est toujours en construction. D’ailleurs, rapporté par BasketSession, l’ancien des Raptors a confié au sujet de cette connexion :

«Notre relation est fun. On est toujours en train d’apprendre à se connaître l’un et l’autre sur le terrain. Mais c’est un bon gars, pas du tout égoïste. Je sais que l’on est en train de grandir ensemble et je pense pouvoir dire que l’on prend tous les deux du plaisir là-dedans».