Basket – NBA : «On a tout pour gagner le titre», James Harden

Les Rockets sont actuellement cinquièmes de la Conférence Ouest. Selon James Harden, la franchise de Houston a les armes nécessaires pour aller chercher le titre.

Dans des propos rapportés par Basket Session, James Harden a analysé les chances de titre de la franchise texane.

«Si on a toutes les pièces pour aller chercher le titre ? Oui, on a tout. On n’a pas encore été au complet pour l’instant mais on est persuadé que lorsque l’on sera en bonne santé et rodés, ce sera très dur de nous battre. On veut faire tous les efforts pour gagner des matches», a-t-il estimé. James Harden a-t-il raison de croire au titre ? La réponse dès le début des playoffs.