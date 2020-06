«Beauté au féminin» : Des recettes pour brûler les graisses très rapidement

Prendre de kilos après quelques semaines de vacances ou accouchement , c’est réccurent chez les femmes. Les éliminer, ouf, c’est tout un casse-tête. Découvrez ici quelques recettes faciles dans vos plats pour y arriver.

Avant toutes recettes, il faut rappeler que l’activité physique est très importante pour brûler facilement et définitivement les graisses. Ce n’est pas en restant mobile, coucher dans son canapé sans sortir qu’on élimine les graisses. Il faut donc bouger, danser, faire le fitness et ensuite contrôler son alimentation. Cependant, l’activité physique se fait de manière intensive et modérée. Lorsqu’on cesse de pratiquer le sport après une satisfaction sans contrôler son alimentation,il est évident que le problème revienne.

Alors, il se pose la question, quoi manger pour maintenir le taux de graisse toujours faible dans le corps.

Nous disons maintenir le taux toujours faible car parfois les graisses sont aussi nécessaire pour le corps.

Ainsi, un petit-déjeuner idéal se compose de pain complet ou de céréales peu sucrées (muesli maison, flocons d’avoine, porridge…), d’un fruit frais et d’un laitage non-sucré (yaourt nature, fromage blanc). “Idéalement, on évite le grignotage dans la matinée, ou alors on mange un fruit. Si on grignote, c’est qu’on n’a pas assez mangé le matin”.

Le déjeuner doit comporter (au choix) une viande, un poisson (ou des légumineuses pour les végétariens et végétaliens), et autant de légumes que de féculents dans l’assiette. On termine avec une portion de fromage et un petit morceau de pain, ou un laitage peu sucré – on évite donc les crèmes desserts et les pâtisseries.

Dîner léger : une clé à connaître pour mincir

Il est possible de déguster une petite collation dans l’après-midi, à condition de ne pas se jeter sur les paquets de gâteaux. Un ou deux biscuits sont, en revanche, tout à fait acceptables, au même titre qu’un morceau de pain avec un ou deux carrés de chocolat, un fruit, un laitage ou encore une poignée d’amandes (au choix : on ne cumule pas tout).

Enfin, il est essentiel de dîner léger. “La plupart des gens qui prennent du poids ou ne parviennent pas à maigrir ont un apport calorique deux ou trois fois plus élevé que l’apport recommandé le soir”. Optez pour de la viande (si vous n’en avez pas mangé au déjeuner) ou un peu de poisson ou 1 à 2 œufs, des légumes à volonté, une petite portion de féculents, un laitage (mais pas de fromage, et évitez le pain) et un fruit. Pas d’alcool, puisqu’un verre de vin compte 150 kcal. Et bien sûr, on ne grignote pas dans la soirée.

Hydratez-vous et dormez suffisamment

Notez aussi qu’un bon sommeil est important pour favoriser la perte de poids : couchez-vous de préférence avant minuit. Pensez aussi à bien vous hydrater en consommant de l’eau, et évitez les sodas (la version light peut être consommée, mais pas quotidiennement et jamais à table). Le verre de jus d’orange du matin (maison ou en bouteille, sans sucre ajouté) est tout à fait possible. Réservez l’alcool au week-end, et limitez-vous à un ou deux verres.

Recette : jus de gingembre + citron,

Prendre une quantité suffisante de gingembre à laver et préparer. Chaque matin prendre un verre auquel ajouter deux cuillerées de jus de citron. Prendre le mélange pendant 7 jours. Le résultat est super.

Recette de obergine + citron + ails :

Lavez les aubergines, piquez-les avec une fourchette et enfournez-les entières pour une trentaine de minutes. Laissez tiédir puis coupez-les en deux et récupérez la chair à l’aide d’une cuillère.

Pressez le demi-citron. Pelez et dégermez la gousse d’ail. Mettez-la dans le bol d’un blender avec la chair d’aubergine, le jus de citron, l’huile d’olive et le thym. Salez, poivrez et mixez jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse.

Réservez au réfrigérateur jusqu’au moment de déguster. Vous pouvez le tartiner sur de petits toasts de pain complet ou, mieux, y tremper des bâtonnets de crudités en apéritif : bien plus sain que les chips .

Bonne chance à vous !