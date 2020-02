Bébé DJ a vu Arafat Dj : voici ce que le Daïshi lui a dit

Six mois après la mort du Daïshikan, le chanteur, danseur robotique, Bébé DJ raconte avoir rencontrer Dj Arafat. «N’ayez pas peur, n’ayez pas peur…», pour revivre les propos du Yôrôbô, il n’est pas réssuscité comme beaucoup le souhaiterait sûrement. Donc pas de panique.

Selon Bébé Dj, il a croisé feu Ange Didier Houon dans un songe à propos de sa femme Carmen et sa fille Rafna. À l’en croire, le Daïshikan «aimerait» que ces deux dernières quittent la maison où elles habitent.

À une première analyse, on dirait qu’il s’agit juste d’un buzz. Mais non. Le chanteur a insisté sur le fait qu’il n’est rien de tel. «Ce n’est pas un buzz», a-t-il commencé par indiqué dans une vidéo directe sur la toile tout en notifiant qu’il «ne peut pas s’amuser avec la mémoire d’une personne décédée».

«Il m’a demandé de dire à Carmen de quitter la maison qu’elle habite avec Rafna et son petit frère», a-t-il poursuivi. Selon le chanteur, danseur robotique, Bébé DJ, il était tranquillement couché chez lui à la maison lorsque des bruits de motos au dehors ont attiré son attention.

Alors, très curieux de voir de quoi il s’agissait, il sort et tombe sur DJ Arafat et ses amis avec plusieurs motos et une voiture. Dans ce groupe qui accompagne DJ Arafat, se trouvait des visages qu’il peut reconnaître, raconte t-il.

Du coup, il a commencé par échanger avec DJ Arafat qui était à bord d’une voiture avec «des meufs», le visage rempli de plaies, poursuit Bébé DJ. Il dit être très étonné de le voir dans cet état et à cet endroit au lieu d’être à l’hôpital.

Face à ses inquiétudes, DJ Arafat lui a directement répondu de s’occuper de ses affaires. «Je voulais les suivre puisqu’ils partaient faire la fête, il n’a pas voulu», a-t-il indiqué.

Le père de la «chine populaire» lui a en suite demandé de lui acheter de la cigarette. En obéissant, il a pris la direction de la boutique et en allant, il a vu dans son dos DJ Arafat entrain de le suivre.

Et c’est en ce moment là, qu’il lui a demandé de passer le message à Carmen en lui recommandant de faire une vidéo en direct. Touchant n’est-ce pas ? Si cette histoire savère vraie, on pourrait donner raison à nos ancêtres qui ont su trouver l’adage «les morts ne sont pas morts, ils sont dans l’air que nous respirons, dans l’eau…..»