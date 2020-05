Bella Hadid a enflammé la toile ! La bombe a partagé un sublime cliché sur Instagram

Hier, Bella Hadid a profité d’une balade dans la nature pour faire quelques photos. Mais attention ! La top a attendu le moment parfait pour prendre la pose.

La star s’est photographiée lors d’un sublime coucher de soleil. Nous pouvons alors l’admirer devant un paysage digne d’une carte postale. En effet, Bella surplombe des champs de vignes éclairés par une lumière orange. On adore !

Bella Hadid en profite pour partager son look. Comme toujours, la blonde sulfureuse est ultra sexy ! Elle porte une chemise ouverte et une jupe taille haute. Il n’en fallait donc pas plus pour faire chavirer le coeur des internautes !

Les internautes ont été bluffés par ce cliché ! Il faut dire que Bella est

resplendissante ! La soeur de Gigi a d’ailleurs eu le droit à de nombreux compliments sur les réseaux sociaux.

C’est donc encore un sans-faute pour la jolie Bella Hadid . La jeune femme continue de faire des ravages sur Instagram. Et les internautes ne peuvent plus se passer de ses photos de mode !

En effet, la it girl a maintenant plus de 30 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Pas de doute : cette dernière n’a donc pas fini de nous gâter ! On a hâte de voir ses prochaines publications. Et vous ?