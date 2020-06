Bella Thorne envoie du lourd ! Cette fois, elle s’affiche en bikini orange sexy !

Bella Thorne embrase Insta ! La jolie actrice balance ainsi une story hyper sexy ! Dans un petit bikini, elle fait ainsi patienter ses fans… Car tous attendent encore la sortie d’Infamous !

Cette fois, la jolie actrice envoie du très lourd. Coiffée ainsi, avec deux couettes très visibles et un rouge à lèvre pétant, on sait très bien à qui elle ressemble : Harley Quinn. Un moyen de postuler pour un prochain Marvel ? Pas sûr…

Mais la posture et l’attitude de Bella Thorne la rendent aussi provocatrice qu’Harley Quinn. A la fois sexy et envoûtant, l’actrice donne ainsi chaud à tout son Instagram … Avec un bikini orange aussi sexy, tout le monde fond !

Mais la demoiselle va encore plus loin. Une story plus tard, on la découvre ainsi maquillée… Aussi superbe que provocatrice, encore. «Je suis bon en maquillage, frère», balance-t-elle avec les paupières bleu-vert.

L’actrice s’offre un petit cocktail pour fêter ce relooking réussi. Un moyen de décompresser pour Bella Thorne, après des mois de confinement, et la sortie d’Infamous le 12 juin dans les cinémas américains.

Le thriller marche très bien aux USA … Il est même premier des ventes ! Il s’agit d’une grande chance pour l’ancienne actrice de Disney. Car elle incarne le personnage principal : Arielle, une serveuse sans histoires…

Qui devient surtout une grande criminelle, poussée par son petit ami et les réseaux sociaux. On a hâte de voir… Mais on se contentera donc d’une Belle Thorne hyper-sexy sur Insta !