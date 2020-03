Bella Thorne : l’actrice demande aux Américains «d’éclairer leur vie» en ce temps de coronavirus

L’actrice Bella Thorne a demandé que les maisons soient habillées de lumières de Noël pour soulever la joie, alors que les Américains observent une distanciation sociale sous l’isolement.

Cela est dû à une épidémie de coronavirus qui a fait de nombreuses victimes aux États-Unis.

L’actrice de 22 ans, qui vient de s’associer à Fox pour un accord sur le développement de la télévision, a utilisé son compte Twitter pour partager ces réflexions

If anyone has some Xmas lights left over can u dress up your house to create some smiles we need light in this dark time !!!

— BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) March 18, 2020