Ben Affleck était sur la liste rouge d’Harvey Weinstein

Harvey Weinstein avait établi une liste des personnes susceptibles de parler à la presse en 2017, lorsqu’a éclaté l’affaire qui l’a conduit au tribunal. Et dessus se trouvait Ben Affleck, comme le révèle Variety.

Cette «Red Flag List» faisait partie des éléments dévoilés lors du procès au cours duquel le producteur a été reconnu coupable de viol au troisième degré et agression sexuelle et condamné à 23 ans de prison.

Au total, 70 noms se trouvent sur cette liste. Outre l’ancien interprète de Batman, on retrouve Annabella Sciorra qui a témoigné contre Harvey Weinstein au procès, ainsi que Rose McGowan ou encore une ancienne assistante du producteur.

Harvey Weinstein, qui vient d’être condamné à 23 ans de prison, avait produit, via son ancienne société Miramax, le film qui a fait de Ben Affleck une star et lui a valu un Oscar, Will Hunting.