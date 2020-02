Bénin – 30 ans de la conférence nationale : voici l’émouvant message de l’ex-Ministre d’Etat Komi Koutché aux Béninois

Ce mercredi 19 février 2020 marque le trentième anniversaire de l’ouverture de l’historique conférence des forces vives de la Nation. A l’instar d’autres personnalités politiques, l’ancien Ministre d’Etat Komi Koutché s’interroge sur ce qui reste des acquis démocratiques, 30 ans après.

Exilé aux États-Unis depuis quelques années, l’ex-argentier national Komi Koutché est toujours préoccupé par l’état actuel des acquis démocratiques issus de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Ceci, aux prix de hautes luttes et des sacrifices des pères fondateurs de la démocratie béninoise.

A l’occasion donc de la commémoration des 30 ans de ce moment historique de la vie politique du Bénin, l’ancien Ministre d’Etat semble être déçu de ce que sont devenus ces acquis. C’est du moins ce qui ressort de son post sur sa page facebook, ce mercredi 19 février 2020.

«Il y a 30 ans, le peuple souverain du Bénin décidait de ” vaincre la fatalité ” et y est arrivé dans la paix, la tolérance et le dialogue», a-t-il rappelé avant d’interpeller les Béninois sur les recherches de solution possibles pour la restauration des acquis. «Face à ce qui reste aujourd’hui des acquis de notre Conférence nationale des forces vives de la nation, quel sentiment avez-vous et que préconisez-vous?», questionne-t-il ses compatriotes.