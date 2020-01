Bénin – accès à tous pour une justice de qualité : Repsfeco-Bénin et l’Ong Grasid outillent les populations de Comé

Avec l’appui financier de l’Union Européenne, le consortium Réseau Paix et Sécurité pour les Femmes de l’espace Cedeao (Repsfeco-Bénin) et l’ONG Grasid a organisé, ce mardi 21 Janvier 2020, au profit des populations de Comé, une séance de sensibilisation sur le fonctionnement de la justice, de la Police judiciaire et quelques infractions courantes. Cette activité s’est déroulée en langue locale dans la salle de réunion de l’ancienne mairie de la commune en présence de plus d’une centaine de participants.

Pour Blandine Sintondji Yaya, Présidente du Réseau Paix et Sécurité pour les Femmes de l’espace Cedeao (Repsfeco-Bénin), le droit à une justice équitable est fondamental pour chaque individu. Selon elle, l’Etat a l’obligation d’assurer pleinement ce droit à tous ses citoyens qui doivent connaitre le fonctionnement de la justice et de la Police judiciaire.

C’est ce qui justifie d’ailleurs le bien-fondé de cette séance de sensibilisation qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Pour une justice de qualité accessible à tous». Ce projet, faut-il le souligner, constitue l’une des initiatives du Projet d’Appui à la Justice (PAJ), financé par l’Union européenne et coordonné par le Ministère de la justice.

A cette occasion, la Présidente du Repsfeco-Bénin n’a pas manqué de présenter le Projet d’Appui à la Justice (PAJ) tout en témoignant toute sa gratitude à l’Union Européenne our son appui financier. Très heureux d’accueillir cette initiative, le Maire de Comé Pascal Coffi Hessou a remercié tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet salutaire et surtout pour le choix porté sur sa commune.

Au cours de cette séance de sensibilisation, les participants ont eu droit à trois communications, la première sur le rôle de la police judiciaire ; la deuxième sur le fonctionnement des Tribunaux de conciliation et de Première Instance et la troisième sur les partages successoraux.

Ces différentes communications seront suivies de riches débats au cours desquels les participants ont eu l’opportunité de poser toutes sortes de questions notamment sur le sort réservé à la population analphabète dans le droit des successions et les étapes de la gestion des conflits au niveau des tribunaux de conciliation.

Des réponses appropriées ont été apportées par les communicateurs aux diverses préoccupations à la satisfaction générale des participants à cette séance de sensibilisation.