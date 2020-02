Bénin – achat de cartes d’électeurs : le Prd appelle ses militants à la vigilance

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 06 février 2020, le Parti du renouveau démocratique (Prd) de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji appelle ses militants et sympathisants à la vigilance face à la pratique de l’achat des cartes d’électeurs. Des actes qui, selon les responsables du parti, ne sont pas du genre à garantir la transparence des élections communales et municipales du 17 mai prochain.

« Il nous est revenu que des négociants de cartes d’électeurs et autres marchands, soi-disant membres d’un parti politique bien connu, se promènent de maison en maison et dans les hameaux, pour collecter les cartes LÉPI (Liste Electorale Permanente Informatisée) auprès d’honnêtes citoyens qui en sont détenteurs », alerte le parti de Me Adrien Houngbédji. A défaut de réussir leur forfaiture sur le champ, souligne le communiqué, « ces personnes malintentionnées demandent à leurs victimes de leur fournir des photocopies desdites cartes et sans délai ».

Tout en attirant l’attention de ses militants et sympathisants sur la dangerosité de telles pratiques, le parti les invite à la vigilance et à la dénonciation à tout poste de police de tout individu qui les approchera pour demander leurs cartes Lépi. Par ailleurs, les responsables des sous-sections et sections du parti Arc-en-ciel sont invités à maintenir la veille citoyenne pour mettre hors d’état de nuire les auteurs de ces actes « antirépublicains ».