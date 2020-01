Bénin – Affaire « 3 tonnes de cocaïne» : 24 mois de prison ferme requis contre les prévenus (le verdict final attendu)

Déjà condamné à 200 ans de prison, un homme avoue 3 nouveaux meurtres

Richard Cottingham, âgé aujourd'hui de 73 ans, purge actuellement une peine de 200 ans de prison pour avoir tué et violé six jeunes femmes entre 1967 et 1980. Il draguait ses victimes dans des bars ou crevait leurs pneus dans des parkings.…