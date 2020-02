Bénin – Alain Orounla : cette attaque est «incontestablement le fait de braconniers»

Le gouvernement s’est prononcé ce mercredi 12 février 2020 sur l’attaque dont a fait l’objet, le poste de police de Kérémou dans la commune de Banikoara le week-end dernier.

Au cours du point de presse, le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, a souligné que cette attaque est «incontestablement le fait de braconniers». L’implantation de l’avant-poste selon lui, était motivée par les activités de braconnage pour lesquelles les autorités avaient été saisies.

Pour faire face à cette situation, le gouvernement avait décidé du déploiement de militaires dans la zone, a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Me Orounla a indiqué que c’est au moment où les «les forces de défense et de sécurité étaient en route pour être positionnées et renforcer la sécurité de cette zone, que l’avant-poste a fait l’objet d’une attaque».

Ce qui selon lui, relève d’une curieuse coïncidence. Alain Orounla a adressé les condoléances du gouvernement à la famille du policier qui a perdu la vie dans cette attaque.