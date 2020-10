Bénin : Alain Orounla réagit à la réplique de Yayi à Talon

Au détour de son traditionnel point de presse après le Conseil des ministres, le porte-parole du Gouvernement, Me Alain Orounla a réagi à la réplique de l’ex-président, Boni Yayi à son successeur Patrice Talon suite à son interview au magazine Jeune Afrique.

« Je me réjouis comme beaucoup de mes collègues de ce que le président Yayi Boni ait pris le temps de lire l’interview très structuré donné par le président de la République. Je crois que comme la plupart des béninois il a apprécié la teneur, la tonalité des réponses apportées par le président de la République sans tabou et sans langue de bois», s’est réjoui, le ministre Alain Orounla. Cependant, le porte-parole du gouvernement pense que «…le président Yayi Boni n’a pas dû bien comprendre les propos du président de la République à son endroit ».

Dans son interview accordée à Jeune Afrique, le chef de l’Etat Patrice Talon a souhaité que ses prédécesseurs Boni Yayi et Nicéphore Soglo « retrouvent leur rang et leur niveau » et « qu’ils se ressaisissent ». Des propos qui ont suscité la vive réaction de Boni Yayi. « Est-ce une menace de plus après les déboires contre ces derniers ? A nous de nous ressaisir ? », a-t-il répliqué dans une longue publication sur sa page facebook.

Pour Alain Orounla, il ne s’agit pas d’une menace encore moins d’une invective. « Il s’agissait tout simplement d’une invitation renouvelée du président de la République qui avait déjà eu l’occasion lors du discours du 1er août d’inviter ses prédécesseurs à la modération, à la sagesse, en toute humilité à l’aider à construire ce pays », a indiqué le porte-parole du gouvernement.