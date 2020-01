Bénin – Animation de la vie politique : voici les résolutions du Conseil national du parti Restaurer l’Espoir

Comme annoncé depuis quelques jours, le parti Restaurer l’Espoir (RE) de l’ancien Ministre de la défense nationale, Candide Azannaï a tenu, ce dimanche 12 janvier 2020, son premier conseil national pour le compte de la nouvelle année 2020.

Plusieurs résolutions et recommandations sont issues de cette rencontre qui a réuni les délégués, coordonnateurs des arrondissements et départements du parti.

COMMUNIQUÉ FINAL DU PREMIER CONSEIL NATIONAL DE L’ANNEE 2020 DU PARTI RESTAURER L’ESPOIR (RE)

Le dimanche 12 janvier 2020, s’est tenu à Cotonou, le premier Conseil National de l’année du Parti Restaurer l’Espoir. Les délégués venus de toutes les communes de notre pays y ont pris part. La cérémonie d’ouverture, démarrée à 11 heures 30mn au siège du Parti, a connu d’abord :

– Les mots de bienvenue du Président du comité d’organisation du Conseil

– le discours d’ouverture et d’orientation du Président du Parti, Monsieur Candide AZANNAI

Après d’intenses moments d’échanges entre les délégués, des recommandations, résolutions et motions ont été adoptées.

Des Recommandations

– Recommandation I

– Recommandation II : sur la redynamisation, la restructuration de la Résistance Nationale

D’une Résolution

– Résolution : sur la poursuite des tâches de développement et de promotion du Parti par une redéfinition du programme de formation à la citoyenneté et au militantisme de l’intérêt général

Des motions

– Motion I : Le Conseil National salue la mémoire des victimes des tueries du 1er et 2 mai 2019 et exige leur réhabilitation.

– Motion II : de reconnaissance et de félicitation au Président Nicéphore D. SOGLO et à la Présidente Rosine VIEYRA SOGLO pour le travail extraordinaire abattu pour les performances et la continuation de la Résistance Nationale.

Les travaux de ce premier conseil national de l’année 2020 qui se sont déroulés dans la discipline et dans une liesse militante, ont été clôturés à 19h45mn par les mots d’exhortations des militantes et militants à un engagement francs et volontariste, au service de l’intérêt général et pour l’amélioration des conditions de vie de nos vaillantes et paisibles populations.

Fait à Cotonou, le 12 janvier 2020