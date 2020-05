Bénin – après le vote : le Br appelle ses militants à la sérénité

Ce dimanche 17 mai, les Béninois étaient aux urnes pour élire leurs représentants dans les prochains conseils communaux et municipaux. Quelques heures après la fermeture des centres de vote, le parti Bloc Républicain adresse ses remerciements aux militants et sympathisants et les appellent à la sérénité.

«Chers militants et sympathisants, Vous avez fait preuve d’un esprit patriotique ce dimanche en sortant nombreux pour accomplir votre devoir citoyen. Nous avons ainsi renforcé l’image de notre démocratie et tenu le pari de l’organisation à bonne date des élections communales et municipales», s’est réjoui le Ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire général national du parti, Bloc Républicain.

Et puisque que ce scrutin s’est déroulé sans incident majeur et dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, il félicite tous les électeurs pour leur discipline de même que les forces de défense et de sécurité dont la présence et le précieux travail ont contribué à cette discipline collective.

Il n’a pas manqué de saluer la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour la qualité de l’organisation de ces élections et les dispositions prises pour que ce scrutin se déroule dans des bonnes conditions. Pour finir, il invite les militants à la sérénité en attendant la proclamation des résultats.