Bénin – attaque meurtrière à Kérémou : « La situation est sous contrôle… », rassure la hiérarchie policière

Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, la police républicaine a réagi à l’attaque survenue dans la nuit du samedi au dimanche dernier au poste de police de Kérémou par des individus sans foi ni loin non encore identifiés.

C’est aux environs de 2h du matin ce dimanche que l’attaque du dernier poste d’observation qui sépare le Bénin de sa frontière Nord-Ouest a été perpétrée. «… une demi-douzaine d’individus à moto armés de machettes et de fusils de chasse de calibre 12, se sont présentés au poste avancé de la police républicaine situé au lieu-dit Mékrou-Djimdjim à la lisière du parc W et du fleuve Mékrou », rappelle le communiqué de la police républicaine.

Compte tenu des antécédents de braconnage et de trafics divers dans la zone, les agents au poste étaient décidés à connaître les réels motifs du convoi de ces individus. Face à cette situation, les assaillants ont alors fait « usage de leurs machettes et de leurs fusils pour agresser nos hommes avant de mettre feu au poste construit en matériaux sommaire dans cette zone frontalière et isolée ». Le bilan de cette agression fait un mort. Il s’agit d’un fonctionnaire de police décédé dans le poste incendié.

Par ailleurs, les trois autres dont un blessé, sont hors de danger. Saisissant l’occasion, la police républicaine rassure les uns et les autres que la situation est désormais sous contrôle surtout par le renforcement de la présence des forces de sécurité et de défense dans la zone.