Bénin : Bako-Arifari et compagnie dans une posture de reniement au parlement

La huitième législature est une exception. Cette thèse évoquée à tort ou à raison depuis les débuts de son installation commence par avoir raison du camp présidentiel. Des députés ont donné de la voix ce lundi 6 juillet, pour une première fois depuis juin 2019.

Il a fallu douze mois et plus pour que les élus issus des élections législatives controversées du 28 avril 2019 se rendent compte de la dangerosité des actes qu’ils posent, parfois avec un pincement au coeur. Après avoir donné l’alerte lors d’un séminaire en tant qu’universitaire, le député Nassirou Bako-Arifari et certains de ses collègues dont Abdoulaye Gounou, Augustin Ahouanvoebla ont haussé le ton. Ce fut un événement pour un parlementaire qui se réclame fièrement de l’écurie présidentielle.

Le président de l’institution parlementaire, Louis Vlavonou, lors de son bilan d’un an, a justifié cette fierté par les actes indignes que posent très souvent les opposants à l’hémicycle. D’où il fallait opter pour un parlement sans débat d’idées. “Vous avez vu des députés manger de l’arrachide ou taper les tables au parlement. Quand des députés empêchent le président d’accéder à son siège… qu’est-ce qu’on enseigne à nos enfants qui nous regardent”, avait-il répondu quand on lui a demandé ses sentiments en tant que président d’une Assemblée à sens unique.

Bako-Arifari prépare-t-il l’alternance?

Tout porte à le croire. En plénière ce lundi 6 juillet pour adopter la nouvelle version du règlement intérieur de l’institution parlementaire, le professeur de la sociologie politique a mis les pieds dans les plats. Tout en fustigeant un article du nouveau texte, il revient sur le caractère crasseux de cette législature. “Ne prenez pas le modèle que nous avons aujourd’hui, excusez-moi le terme, un parlement monocolore, et penser que les choses seront toujours ainsi” a-t-il averti. Certainement convaincu de la mise en berne de la démocratie depuis les élections législatives à polémiques, il lance ” ne créer pas des précédents qui puissent nous amener à des problèmes plus tard”.

Quand bien même cette réaction traduit les réalités actuelles, il n’est pas superflux de la lier à la prochaine présidentielle. Voyant venir un changement certain de paradigme, le député ne veut pas continuer par cautionner tout ce qui sort des entrailles de la mouvance. C’est peut-être un signal fort au chef de l’État qui va devoir en tenir compte dans les choix à opérer très prochainement. Si on a pu valider des lois crisogènes sans broncher, si on a arracher les libertés individuelles et collectives à plusieurs corps de métiers et modifier le code électoral en plein processus électoral sans attermoiement pour faire des maires “un appendice des partis politiques”… cette vive réaction ne saurait être un fait anodin. Il faut calmer les populations surchauffées et espérer revenir au devant de la scène très prochainement.

Talon subira-t-il le même sort que Yayi?

A cette allure, il n’est pas exclu que des élus en viennent à faire des déballages les plus insolites ou encore indigestes sur le régime vers la fin du mandat. Alors que Boni Yayi et Mathurin Coffin Nago avaient entretenu des très bonnes relations au sommet de l’État, allusion faire à l’allégorie du sifflement du train entre les deux personnalités, c’est l’ancien président de l’Assemblée nationale qui a conduit des mouvements anti-Yayi vers la fin de son second et dernier quinquennat pour se racheter auprès du peuple. Le discours tenu par lui et ses compagnons était simplement “on s’était tromper”. Ils ont renié simplement celui qu’ils ont louangé pendant plus de huit ans. Si celui qui a bu boira, il est plausible que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Patrice Talon devrait, en tant que “télécommande de Paris“, le savoir pour ne pas l’apprendre à ses dépens.