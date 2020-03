Bénin : bonne nouvelle pour les aspirants au métier d’enseignant

Les aspirants au métier d’enseignant qui ont raté la phase précédente ou qui n’ont pas pu déposer leur dossier, ont une nouvelle chance de la faire afin de réaliser leur passion. Les ministres des enseignements primaire et secondaire viennent de lancer la liste des inscriptions des aspirants au métier d’enseignant.

Dans un communiqué conjoint, le ministre des enseignements maternel et primaire, et son collègue des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle ont invités les aspirants au métier d’enseignant à s’inscrire

Les inscriptions seront ouvertes dès ce jeudi 05 mars et prendront fin le 27 mars prochain. Les détenteurs de diplômes académiques et/ou professionnels, aspirant au métier d’enseignant au profit des établissements scolaires publics du primaire et du secondaire général sont invités à déposer leurs dossiers au niveau de la Direction Départementale des Enseignements Maternel et Primaire ou de la Direction Départementale des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle de leur choix.

Les inscriptions sont ouvertes sans limite d’âge, aux personnes remplissant les conditions ci-après :

Pour l’enseignement maternel : les titulaires des diplômes des écoles de formation des instituteurs agréées (CEAP, CAP).

Pour l’enseignement primaire : les titulaires des diplômes des Ecoles Normales d’Instituteurs et des écoles privées de formation d’instituteurs agréées (CEAP, CAP) et les titulaires du baccalauréat.

Pour l’enseignement secondaire général : les titulaires des diplômes des écoles normales supérieures (BAPES, CAPES) ainsi que les titulaires de Licence ou de Maîtrise/Master en Lettres Modernes ou en Linguistique pour le français, les titulaires d’une Licence ou d’une Maîtrise/Master en Mathématiques, en Informatique, en Sciences Economiques pour les mathématiques ; les titulaires d’une Licence ou d’une Maîtrise/Master en Physique Chimie ou d’un diplôme d’Ingénieur en Génie Mécanique ou Electrique pour la Physique, Chimie et Technologie ; les titulaires d’une Maîtrise/Master en SVT, Biochimie, Physiologie pour les Sciences de la Vie et de la Terre ; les titulaires du BAPEPS, du CAPEPS ou d’un diplôme équivalent pour l’Education Physique et Sportive ; et les titulaires d’une Maîtrise/Master pour l’Histoire et la Géographie, Anglais, Allemand, Espagnol, Economie.

Le communiqué conjoint précise que les enseignants à la retraite des deux ordres d’enseignement, physiquement aptes, ainsi que les personnes de nationalité étrangère répondant aux critères peuvent aussi s’inscrire.

Le dossier d’inscription est composé d’un formulaire dûment rempli, d’une copie légalisée de l’acte de naissance, une copie légalisée de chacun des diplômes obtenus (Baccalauréat et post secondaires).