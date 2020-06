Bénin – bourses de formation en anesthésie-réanimation : une aubaine pour les jeunes médecins et infirmiers

A la faveur du conseil des ministres de ce mercredi 10 Juin 2020, le Gouvernement a décidé d’attribuer des bourses de formation en Master et en Diplôme d’études spécialisées (DES) en anesthésie-réanimation aux jeunes médecins et infirmiers diplômés d’Etat ou sages-femmes, non agents de l’Etat.

Cette bonne nouvelle de l’exécutif est partie d’un constat. Ce constat résulte du nombre peu élevé des postulants admis et formés dans les écoles y compris la faible motivation des apprenants à choisir cette discipline ainsi que des difficultés à assurer le financement de la formation.

C’est donc pour inverser la tendance que le Gouvernement et son chef ont décidé d’accorder, pour l’année 2020 et à titre incitatif, des bourses d’études à de jeunes médecins et infirmiers diplômés d’Etat ou sages-femmes, non agents de l’Etat, pour suivre une formation spécifique dans cette discipline.

Notons qu’il s’agit de dix (10) bourses pour le programme DES et de vingt (20) bourses pour le programme de Master.