Bénin- Cadre de vie : les priorités en 2020

Le budget de l’Etat exercice 2020 a été dévoilé dans les moindres détails. D’un montant de 1 986,910 milliards Fcfa, le budget est orienté vers l’investissement, le social et l’allègement fiscal. Et on en sait plus sur les priorités du gouvernement dans chaque secteur d’activité.

Au niveau du cadre de vie, les priorités pour l’année 2020, sont axés essentiellement sur quatre grands programmes techniques à savoir : le Programme environnement et climat, le Programme eaux, forêt et chasse, le Programme villes et territoires durables et le Programme Habitat.

Dans le sous-secteur de l’habitat, les priorités porteront sur la réalisation du reste des travaux de construction de 20000 logements ; la construction de cités ministérielles, administratives et départementales ; la construction des infrastructures de la police républicaine à savoir, quartier général, école de police, 155 commissariats, 12 directions départementales, la construction de 22 stades omnisports de standing international ; la construction et l’exploitation d’un complexe Mall-galerie commerciale-piscine olympique au stade Mathieu Kérékou de Cotonou en mode PPP, etc.

Le budget 2020 du ministère du cadre de vie et du développement durable est de 86 milliards 300 millions Fcfa contre 68 milliards 300 millions Fcfa pour l’année 2019, soit une progression de l’ordre de 26,49%. Ce montant couvre en capital 80 milliards Fcfa soit pratiquement 93% et à peu près 7% pour les dépenses de fonctionnement.