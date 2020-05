Bénin : Calixte Aldo N’Dah Kouagou plébiscité au poste de maire à Boukoumbé

Calixte Aldo N’Dah Kouagou est élu maire de la commune de Boukoumbé. Le candidat de 31 ans sur la liste majoritaire Union Progressiste (UP) a été plébiscité au poste de maire à l’unanimité des 19 conseillers.

M’Bétti Tiamou Badoriba et Emmanuel M’Touamè ont été élus respectivement premier adjoint au maire avec 12 voix pour, 01 contre, 06 nuls et deuxième adjoint au maire avec 12 voix pour 02 contre et 05 nuls.

Les sept (07) chefs d’arrondissement ont également désigné au lors de cette élection qui s’est déroulée sous la supervision du préfet Lydie Déré Chabi Nah.