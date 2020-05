Bénin – célébration du 1er mai : voici les 11 doléances des travailleurs

Dans la foulée des actions entreprises pour la riposte contre le corona virus, le secteur commercial mérite une attention particulière. À juste titre, la Direction départementale de l’industrie et du commerce de l’Ouémé-Plateau (DDIC/OP) dirigée par Appolinaire Togbadji est bien présente sur le terrain. Une action en conformité avec les instructions du ministre Assouman et l’ensemble du gouvernement.

Le sous-secteur industrie et surtout commerce est bien sensible aux affres du Covid 19. C’est donc à juste titre que les responsables du secteur demeurent en alerte. En effet, depuis deux semaines, Appolinaire Togbadji et les cadres de la Direction départementale dudit ministère travaillent d’arrache-pied.

Dans les grands marchés de leur territoire de compétence, la sensibilisation et si nécessaire, les mesures conservatoires sont de mise. En ligne de mire, le pain, cette denrée exposée et dont la consommation est objet d’attention en temps ordinaire. Par ces temps de pandémie du Covid19, Appolinaire Togbadji et son équipe veillent aux grains pour la santé des populations.

En plus du port de masques systématique, les vendeuses sont obligées de porter des gants avant de servir le pain déjà bien emballé et surtout, d’être les seules à toucher le pain. Ces différentes précautions sont rappelées aux vendeuses de pains qui sont d’ailleurs invitées par la mission du directeur Togbadji à libérer les trottoirs afin de bien assurer la couverture du pain sur leurs étalages.

Une mission qui a valu à la délégation, les salutations des populations surtout à Ouando où les usagers ne cachent leur adhésion. Justin Akognon, un usager rencontré sur le boulevard du cinquantenaire, n’a pas caché son satisfecit face à cette sollicitude de l’État à travers le ministère de l’industrie et du commerce dont le bras opérationnel dans l’Ouémé-Plateau est bien déterminé.

Il faut signaler dans la même dynamique que Appolinaire Togbadji et son équipe étaient aussi dans les locaux des boulangeries du département de l’Ouémé pour rappeler une fois encore les mesures d’hygiène habituelles et surtout la prise en compte des gestes barrières en vigueur à cause du virus du corona.

Les descentes régulières de l’équipe de la Direction départementale de l’industrie et du commerce de l’Ouémé-Plateau sont très appréciées des populations surtout qu’elle s’intéresse aussi à la régularité des prix pratiqués par les commerçants par ces temps de crise qui coïncident avec toutes sortes de spéculations.

En la matière, le prix du ciment fait déjà l’objet des contrôles de la DDIC/OP. En attendant d’y revenir, il est à souhaiter que les populations et surtout les vendeuses de pain se conforment aux exigences d’hygiène souhaitées pour une lutte efficace contre la Covid19.

Par Raoul Gandaho (Correspondant régional Ouémé/Plateau)